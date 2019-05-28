В Латвии назревает острая нехватка учителей

Рига, , 17:19 — REGNUM Несмотря на требование знать латышский язык очень хорошо для работы в школе, у значительной части педагогов эти знания не являются достаточными, сообщает LTV.

Сообщается, что школы не выступают против перевода обучения на латышский язык, но опасаются, что не у всех учителей достаточный уровень владения госязыком и что будет нехватка учителей. В связи с образовательной реформой для учителей из школ нацменьшинств государство предлагает языковые курсы — два-три раза в неделю.

Директор рижской Ринжуской средней школы Денис Клюкин считает, что за один год невозможно улучшить знание языка до того необходимого уровня, на котором можно вести уроки. Из недостатков предложенной системы Клюкин также отметил малодоступность курсов из-за того, что педагоги не успевают добраться до места их проведения, и отсутствие специальных учебных материалов в соответствии с новыми стандартами.

Латвийское государство поручило обучить госязыку педагогов школ нацменьшинств агентству латышского языка. Оно, в свою очередь, с большинством упреков в свою сторону не согласно. Там считают, что большая часть учителей полностью готова к предстоящей реформе: осенью 2018 года и весной 2019-го около 1100 латвийских педагогов посетили курсы латышского языка.

В министерстве образования Латвии признались, что методических материалов действительно пока еще нет. Поэтому учителя могут пользоваться другими «методичками», созданными в рамках других проектов министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии ведется активная борьба с использованием русского языка и целенаправленно и грубо нарушаются права русскоязычного населения. Власти и политическая элита возвели русофобию в ранг национальной идеи страны.

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В 2018 году был принят закон о постепенном переводе русских школ и всех программ в университетах на обучение на латышском языке. Также ведется разработка программ по переводу детсадов на обучение только на государственном языке. Случается, что русские дети могут оказаться в латышской семье, где им запрещают говорить на русском.

Активно преследуются правозащитники, защищающие права нацменьшинств, в частности, на них заводятся различные уголовные дела. За общение на русском языке, будь то в социальных сетях или публично, активно штрафуют русскоговорящих политиков: депутатов, мэров и вице-мэров. Штрафы могут грозить и коммерческим учреждениям: кинотеатрам за показ фильмов на русском и ресторанам за обслуживание клиентов на русском языке.

В Латвии запустили уголовный процесс против защитницы русского языка.

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