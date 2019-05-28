Российская авиация наносит удары по югу Идлиба

Дамаск, , 17:12 — REGNUM С утра 28 мая российские ВКС начали наносить удары по южным районам провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Несколько ударов пришлось по оси Хама-Идлиб. Под них попали силы боевиков из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Основное внимание российская авиация уделила району города Хан-Шейхун. По имеющимся данным, в этом районе джихадисты сосредотачивают силы для последующей контратаки на стратегический город Кафр-Набудех в соседней провинции Хама. Во время предыдущего наступления боевики потеряли там от 100 до 120 человек убитыми. ИА REGNUM уже сообщало об этом.

По оценке Генерального штаба ВС РФ, в провинции Идлиб и прилегающих районах до наступления Сирийской арабской армии в начале мая находилось около 45 тысяч членов исламистских группировок. В первой фазе наступательные действия сирийских военных были достаточно успешными, однако затем натолкнулись на ожесточенное сопротивление джихадистов. Боевикам даже удалось на некоторое время отбить стратегический город Кафр-Набудех.

Однако успех Сирийской арабской армии в этом регионе предрешен. Главный фактор — чтобы не было помех со стороны Турции.

Лидер террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мохаммад аль-Джулани в ходе своей пресс-конференции с медиа-активистами боевиков назвал основные причины отступления исламистов: это воздушная операция и артиллерийская подготовка. По словам террориста, такие удары никто не сможет выдержать.