В Литву не впустили шеф-редактора портала Sputnik

Вильнюс, , 17:00 — REGNUM

Литовские пограничники сегодня, 28 мая, отказались впускать в страну шеф-редактор российского новостного портала «Sputnik Литва» Марата Касема.

Гражданин Латвии пытался прилететь в Литву через Вильнюсский аэропорт, пишет литовское новостное агентство BNS.

«Его не впустили в Литву. (…) Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — сказал BNS пресс-секретарь службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Департамент госбезопасности Литвы обвиняет Sputnik, как и целый ряд других российских СМИ, в осуществлении против Литвы «информационной войны».

Как пишет Sputnik, Марат Касем в течении пяти часов допрашивался литовскими должностными лицами, после чего ему вручили запрет на въезд в страну сроком на пять лет.