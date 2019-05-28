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В Литву не впустили шеф-редактора портала Sputnik

Политика

Обвинили в «кремлёвской пропаганде»

Вильнюс, 28 мая 2019, 17:00 — REGNUM  

Литовские пограничники сегодня, 28 мая, отказались впускать в страну шеф-редактор российского новостного портала «Sputnik Литва» Марата Касема.

Гражданин Латвии пытался прилететь в Литву через Вильнюсский аэропорт, пишет литовское новостное агентство BNS.

«Его не впустили в Литву. (…) Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — сказал BNS пресс-секретарь службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Департамент госбезопасности Литвы обвиняет Sputnik, как и целый ряд других российских СМИ, в осуществлении против Литвы «информационной войны».

Как пишет Sputnik, Марат Касем в течении пяти часов допрашивался литовскими должностными лицами, после чего ему вручили запрет на въезд в страну сроком на пять лет.

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Политическая жизнь Литвы
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