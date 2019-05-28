В штаб «Слуги народа» стоит очередь с деньгами за место в списке — Ляшко

Киев, , 16:58 — REGNUM «В штаб президента Украины Владимира Зеленского стоит очередь из желающих купить место в списке партии «Слуга народа». Об этом 28 мая заявил в кулуарах парламента лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Сегодня, поверьте мне, в штаб Зеленского стоит очередь с чемоданами денег, чтобы купить место в списке. И ко мне есть таки желающие. Вот вам и ответ, на какой системе будут вбирать новый парламент. Коррумпированная, продажная избирательная система. Платят миллионы за место в списке, потом приходят в Верховную Раду и грабят народ, чтобы вернуть назад потраченные деньги», — рассказал Ляшко.

Примечательно, что Ляшко возложил на Зеленского вину за то, что Верховая рада пять лет не могла внести изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности отказаться от мажоритарной системы и обязать партии открыть избирательные списки кандидатов в депутаты.

«Надо не барьеры снижать, а изменить избирательную систему. В чем авантюра Зеленского? В попытке захватить власть. Он отправил парламент на досрочные выборы, не изменив избирательную систему… Преступление Зеленского заключается в том, что он перед выборами не добился изменения избирательной системы. Сначала он должен был дать принять закон с открытыми избирательными списками, а потом на выборы. Сегодня получим на пять лет новый парламент, который будет таким же, как и этот. Он будет избран по той же коррумпированной, преступной мажоритарной системе», — считает Ляшко.

Как сообщалось, 22 мая парламент Украины даже не включил в повестку дня первые законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов депутатов и относительно публичных закупок на период выборов. За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского об изменениях в избирательную систему проголосовали 92 парламентария. Президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему выборов по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную раду до 3% (с нынешних 5%).