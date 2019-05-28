Встреча в «нормандском формате» может пройти в июле — Волкер

Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что ближайшая встреча в «нормандском формате» может состоятся уже в июле 2019 года. Однако точных данных по этому вопросу у Волкера нет.

«Что касается нормандского формата, то это находится в компетенции Германии и Франции, которые управляют этим форматом. Они обсуждали встречу в нормандском формате, возможно, в июле, но точных дат пока нет. И это потребует согласия и Украины, и России», — рассказал Волкер.

При этом он подчеркнул, что лично взаимодействует с Россией по вопросу возможной встречи в «нормандском формате» и выполнению Минских соглашений. При этом спецпредставитель утверждает, что в преддверии выборов президента Украины Россия «не была готова» к подобной встрече.

Волкер допускает, что встреча в «нормандском формате» на высшем уровне состоится после досрочных выборов в Верховную раду Украины.