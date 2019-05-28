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Госдуме предложили продлить право медучреждений Крыма работать без лицензии

Политика

В Крыму за пять лет медучреждения не выполнили требования, соответствующие лицензии

Москва, 28 мая 2019, 16:57 — REGNUM  Члены Совфеда от Крыма внесли в Госдуму законопроект о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений республики и Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Поправками предлагается продлить право медучреждений Крыма работать без лицензии до 1 января 2021 года. Одновременно правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать срок, до истечения которого юридические лица и индивидуальные предприниматели могут представить уведомление об осуществлении соответствующей деятельности, но не позднее 1 января 2020 года.

«Изменения обусловлены необходимостью сохранения созданных условий в целях обеспечения завершения плавного перехода к действующей на территории Российской Федерации системе лицензирования медицинской деятельности», — отметила одна из авторов инициативы Ольга Ковитиди.

По её словам, спустя пять с лишним лет после воссоединения полуострова с Россией, крымские и севастопольские медучреждения требуют ремонта и модернизации, после которых смогут нормально работать в рамках правового поля Российской Федерации.

«С продлением срока у крымских больниц будет возможность осуществлять деятельность без получения лицензии», — подчеркнула сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, срок лицензирования медучреждений крымского полуострова уже несколько раз продлевали.

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Медицина
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