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Проигравший все выборы в Литве лидер правящих говорит, что он в них победил

Политика

Лидер Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис ранее обещал, что его партия в 2019 годы выиграет все выборы

Вильнюс, 28 мая 2019, 16:52 — REGNUM  Председатель правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис, который ещё в 2018 году заявлял, что его партия выиграет все выборы в 2019 году, в итоге проиграв их все, сегодня, 28 мая заявил, что именно его партия на этих выборах — победители.

На муниципальных выборах в марте «аграрии» стали третьими, на выборах в Европарламент от Литвы также третьими, их кандидат не прошёл во второй тур президентских выборов.

«Все три», — на вопрос, сколько, по его мнению, выиграли выборов крестьяне-зелёные, ответил в Сейме сегодня Карбаускис. Аргументировал он это тем, что в муниципалитетах стало больше представителей «аграриев», чем на позапрошлых муниципальных выборах, в Европарламенте до прошедших выборов у них был один представитель, а сейчас два, а мнение нового президента Гитанаса Науседы, мол, совпадает с идеологией «аграриев».

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Выборы президента Литвы
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