Российский сотрудник миссии ООН в Косово освобождён косовским спецназом

Приштина, , 16:34 — REGNUM Задержанный в Косово российский сотрудник миссии Организации Объединённых Наций (УНМИК) отпущен на свободу. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил представитель миссии по связям со СМИ Санам Долатшани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецназ косовского МВД (ROSU) вероломно вторгся на территорию сербских муниципалитетов на севере Косово. Спецназовцы незаконно задержали 30 человек, в том числе двух сотрудников миссии УНМИК, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позднее стало известно, что Краснощеков получил ранения и был госпитализирован.

Российское посольство в Сербии потребовало от косоваров немедленно освободить российского гражданина. С аналогичным требованием выступил специальный представитель генерального секретаря ООН в Косово Захир Танин.

В каком именно состоянии находится Краснощеков на данный момент неизвестно.