Президент Жээнбеков: «В Киргизии высоко ценят дружбу с Казахстаном»

Бишкек, , 16:34 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Нур-Султан провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер обсудил со своим казахстанским коллегой вопросы сотрудничества между Киргизией и Казахстаном, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, участниками которого являются обе страны.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в Киргизии высоко ценят сотрудничество, дружбу и союзные отношения с казахским государством, а также считают развитие и укрепление отношений с Казахстаном приоритетным направлением во внешнеполитическом курсе страны.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между странами носят абсолютно дружественный характер.

«У нас много общих институтов, которые позволяют говорить, что отношения между странами являются высшим приоритетом. Мы настроены, чтобы достичь конкретных результатов в рамках сотрудничества», — подытожил президент Казахстана.

Также стало известно о том, что экс-президент Казахстан Нурсултан Назарбаев наградил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» — в честь пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и за особый вклад в углубление и расширение киргизско-казахстанского сотрудничества.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии подписали соглашение о присоединении последней к Договору о Евразийском экономическом союзе. А 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

Читайте также: Президент Киргизии: «Мы готовы стать мостом между «Шелковым путем» и ЕАЭС»