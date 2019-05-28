Глава комитета Госдумы: В Косово нашли предлог для притеснения сербов

Москва, , 16:28 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам намерен следить за ситуацией вокруг сотрудника миссии ООН Михаила Краснощенкова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«С учетом иммунитетов, которые дает работа в международных организациях, его арест вообще является неправомерным ни с какой стороны. Будем следить за развитием ситуации», — заявил Слуцкий.

По словам парламентария, «в Косово не прекращается правовой беспредел».

"Запад признанием независимости Приштины открыл «ящик Пандоры» и спровоцировал создание «чёрной дыры» в самом центре Европы, где продолжает твориться беззаконие и разгул криминала», — указал он.

Глава комитета Госдумы не исключил, что беспорядки являются лишь предлогом.

«Я не исключаю, что под предлогом якобы борьбы с преступностью, власти самопровозглашенного Косово занимались притеснением сербского населения, поскольку среди задержанных в результате силовой акции в основном оказались этнические сербы и иностранцы», — заявил Слуцкий.

Ранее Госдума поручила комитету по международным делам вести мониторинг ситуации в Сербии. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность после ареста 13 сербов на севере Косово.

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