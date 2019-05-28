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Мэр Екатеринбурга не придёт на заседание думы, где его ждали

Политика

Депутаты так и не получили документы в установленный срок

Екатеринбург, 28 мая 2019, 16:30 — REGNUM  Гордума Екатеринбурга не сможет в ближайшее время заслушать мэра Александра Высокинского с отчётом за 2018 год. Об этом заявил депутат Дмитрий Сергин на странице в Facebook.

Внеочередное заседание, где депутаты должны были оценить отчёт градоначальника за работу в 2018 году, было запланировано на 30 мая. Однако депутаты так и не получили документы, по которым они должны были оценить работу главы.

Пока неизвестно, на какой срок перенесётся встреча с мэром.

Напомним, мэра Екатеринбурга выбрали депутаты гордумы на своём первом заседании в новом составе 25 сентября 2018 года. Решение было принято единогласно.

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