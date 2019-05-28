Названа страна, в которую Зеленский совершит один из своих первых визитов

Киев, , 15:55 — REGNUM Одной из первых стран, которую посетит новый президент Украины Владимир Зеленский, обязательно будет Германия.

Об этом в интервью украинскому государственному информационному агентству «Укринформ» сообщил заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко. Материал опубликован сегодня, 28 мая.

«Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают… Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер», — отметил Пристайко.

Чиновник также также подчеркнул, что телефонный разговор с Ангелой Меркель был одним из первых телефонных контактов нового президента Украины, причем «не приветственных, а именно предметных».

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же появилась информация о том, что в четверг, 30 мая, Украину с совместным визитом посетят главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан. В Киеве уже заявили, что это «очень символический визит» и «знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера».

Ранее в министерстве иностранных дел Германии заявили, что «отнеслись с пониманием» к решению Владимира Зеленского распустить нынешний состав парламента и объявить досрочные парламентские выборы. В МИД Германии подчеркнули, что желание нового президента укрепить мандат с помощью парламентских выборов выглядит «вполне логично».