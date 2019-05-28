«С удовольствием послушаем»: Рада готовится оформить отставку Гройсмана

Киев, , 15:44 — REGNUM Наибольшая фракция Верховной рады Украины — Блок Петра Порошенко — пока еще не определилась по вопросу голосования за отставку нынешнего премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

Об этом журналистам сегодня, 28 мая, сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы с удовольствием послушаем Владимира Гройсмана на заседании фракции и на заседании парламента… После этой встречи фракция и примет решение — поддерживать ли отставку Гройсмана и его правительства», — отметила Луценко.

Вместе с тем он добавила, что у политической силы бывшего президента Украины Петра Порошенко нет серьезных замечаний к работе правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский о намерениях распустить нынешнюю Верховную раду и призвал правительство уйти в отставку, жестко раскритиковав испольнительную власть. Вечером того же дня Гройсман заявил о своем решении уйти с должности премьер-министра, однако за это решение еще должна проголосовать Рада.

По закону Украины, отставка премьер-министра влечет отставку всего состава Кабмина, соответственно, Рада должна сформировать новый состав правительства. До создания нового правительства свою работу будет продолжать старый состав Кабмина.

Парламент официально рассмотрит вопрос отставки правительстваВладимира Гройсмана в четверг, 30 мая. Досрочные парламентские выборы на Украине должны состояться 21 июля.