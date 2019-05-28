Назначен новый помощник главы Дагестана на место уволенного полковника ФСО

Махачкала, , 15:46 — REGNUM Новый помощник появился у главы Дагестана Владимира Васильева. Распоряжением руководителя республики им стал Сергей Князев, передаёт 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить Князева Сергея Викторовича помощником главы Республики Дагестан», — сказано в документе, опубликованном на сайте главы субъекта.

Напомним, в начале декабря 2018 года Владимир Васильев обновил состав своих советников и помощников. На новый срок на посту советника были переназначены: экс-министр здравоохранения Дагестана, бывший и. о. мэра города Буйнакска Ильяс Мамаев, доктор политических наук, профессор, экс-президент московский региональной федерации тхэквондо Камиль Ланда и бывший проректор по правовой и административно-хозяйственной работе Дагестанского госуниверситета Зейдулла Османов.

Читайте также: Глава Дагестана обновил состав своих помощников и советников

Новичком в обновлённом составе советников тогда стал почётный работник газовой промышленности России, бывший гендиректор компаний ОАО «Тюменьмежрайгаз», ООО «Тюменьрегионгаз» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Александр Волков. При этом в связи с истечением срока контракта с этой должности были уволены Азади Рагимов, Джапарбег Шамхалов, Мусафенди Велимурадов и Сулейман Магомедов.

Уже в мае 2019 года своим советником Васильев назначил полковника полиции, бывшего сотрудника МВД по Тверской области Ярослава Лозового. Наконец, глава Дагестана освободил от должности своего помощника полковника ФСО Алика Алилова с дальнейшим переводом его на пост руководителя республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Читайте также: Полковник ФСО уволен с поста помощника главы Дагестана