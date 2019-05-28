Лукашенко положительно оценил политические процессы в Казахстане

Нур-Султан, , 15:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно отозвался о внутриполитических процессах в Казахстане. Об этом он заявил 28 мая на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Лукашенко выразил уверенность, что стороны смогут продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества.

Во время переговоров главы государств обсудили вопросы региональной и международной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане пройдет пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции.

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