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Лукашенко положительно оценил политические процессы в Казахстане

Политика

29 мая в Нур-Султане пройдет пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан, 28 мая 2019, 15:38 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно отозвался о внутриполитических процессах в Казахстане. Об этом он заявил 28 мая на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Лукашенко выразил уверенность, что стороны смогут продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества.

Во время переговоров главы государств обсудили вопросы региональной и международной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане пройдет пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции.

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Политическая жизнь Казахстана
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