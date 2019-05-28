Косово и Украина провоцируют Россию. Киев — у берегов Крыма: Радио REGNUM

Москва, 28 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- В Косово задержан российский сотрудник ООН;
- Украина хочет изменить статус Керченского пролива;
- Япония хочет купить у США более 100 самолетов F-35;
- В России изменились правила обязательного медстрахования;
- Рослесхоз выгоняет жителей нанайского села.
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