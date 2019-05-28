Вторник, 28 Мая 2019 года
17:04:20 МСК

Косово и Украина провоцируют Россию. Киев — у берегов Крыма: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00 мск

Косово и Украина провоцируют Россию. Киев — у берегов Крыма: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 мая 2019, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1510.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай объявил нефтяной бойкот Ирану, ЕС уничтожает Украину: Радио REGNUM

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