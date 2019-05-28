Вторник, 28 Мая 2019 года
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В Пекине прошли китайско-сербские межпарламентские переговоры

Политика

Стороны высказались за всестороннее расширение сотрудничества

Пекин, 28 мая 2019, 15:27 — REGNUM  С визитом в КНР находится заместитель председателя Народной Скупщины Сербии Веролюб Арсич. Встречу с ним в Пекине провел председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу, сообщает 28 мая Синьхуа.

Упомянув о многолетней дружбе Китая и Сербии, которая имеет долгую историю, Ли Чжаньшу отметил прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый под руководством лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича. В результате их деятельности стратегическое партнерство двух стран вышло на новый уровень. В частности, достигнуто прочное взаимодействие в реализации проекта «Пояса и пути».

Глава китайского парламента призвал укреплять и углублять традиционную дружбу, взаимную поддержку с учетом взаимных озабоченностей сторон, а также двигаться в направлении создания сообщества единой судьбы.

Важной задачей законодательных органов двух стран, по его словам, является расширение обменов в сфере законотворческой деятельности.

Со своей стороны Арсич подчеркнул, что сербский парламент готов поддерживать с ВСНП тесные контакты, в том числе в целях полного раскрытия потенциала комиссии по двустороннему сотрудничеству. Он особо отметил важность сотрудничества и дружественных отношений между Пекином и Белградом.

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Внешняя политика Китая
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