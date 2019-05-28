Парадокс Ле Пен: первая партия Франции остается в изоляции — El Pais

Париж, , 15:27 — REGNUM Французская политика превратилась в дело двоих — Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. Президент Франции и лидер «Национального объединения» (RN) на выборах в Европейский парламент вместе набрали почти 45%. Непримиримых оппонентов объединяет отсутствие дышащих в спину соперников и победа над старыми партиями — «Республиканцами» и Социалистической партией, пишет испанская газета El Pais 28 мая.

Оппозиция левые — правые стала устаревшей концепцией. Теперь ей на смену пришло соперничество прогрессистов с националистами, или, по-другому, глобалистов с защитниками суверенитета.

Европейские выборы ускорили реконфигурацию партийной мозаики, начатую на президентских выборах 2017 года. И то, что партию Макрона одолело RN, долгое время подвергавшееся маргинализации, не стало неожиданностью.

Его победа воспринимается как нормальное явление во Франции и не вызывает паники у властей. Почему? Разница на выборах составила менее одного процента — 23,3% у Ле Пен против 22,4% у Макрона, а после Brexit обе силы будут представлены в парламенте 23 депутатами.

Нынешний результат RN оказался ниже, чем на выборах в Европейский парламент в 2014 году — 24,86%. Но если учесть явку, тогда партия получила на 569 115 голосов меньше, чем в 2019 году.

Однако система двух туров голосования во Франции приводит к тому, что избиратели других партий объединяются против правых, чтобы не допустить победы Ле Пен во втором туре.

На президентских выборах 2017 года за Ле Пен проголосовали 10,6 млн граждан Франции, однако еще большее число людей сплотилось, несмотря на идеологические разногласия, чтобы не дать ей победить. Так возникает парадокс: первая партия Франции на деле не представлена ни в каких государственных институтах, даже не имеет парламентской группы в Национальной ассамблее, изолирована в Европейском парламенте. Причина: RN проигрывает вторые туры. Лозунг «все на борьбу с крайне правыми» до сих пор работает.

И тем не менее, присутствие правых во французской политической раскладке перестало быть аномалией. Теперь это норма.

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