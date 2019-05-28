Депутат: Зеленский игнорирует Раду после провального голосования

Киев, , 15:18 — REGNUM Верховная Рада не изменит закон о выборах народных депутатов. Досрочные выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Об этом 28 мая в кулуарах парламента заявил внефракционный депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«К сожалению, внесение изменений в избирательное законодательство, принятие в целом избирательного кодекса уже не реально. Мы это можем сделать для других депутатов, но уже точно не для этого созыва, не на выборы 21 июля. К моему глубокому сожалению, выборы 21 июля пройдут по тому закону, по которому выбиралась эта Верховная рада — по смешанной системе (50% депутатов будет по мажоритарным округам, 50% — партийные списки). К сожалению, это нельзя изменить», — считает Шуфрич.

При это он призвал президента Украины Владимира Зеленского внести в повестку дня парламента свои законопроекты, несмотря на нежелание Рады даже регистрировать президентские документы.

«Сегодня просто грустно. Я считаю абсолютно ошибочной позицию президента Украины, который отказался от инициативы внесения закона в эту Раду. Считаю, что обязательно должны рассмотреть так называемые конституционные законы, законы, которые сегодня необходимо принять, которые урегулируют и дадут возможность реально исполнять целый ряд норм Конституции. Эти законы должны были быть приняты ещё в 1996 году», — добавил Шуфрич.

Он также призвал Раду рассмотреть законы об импичменте и всеукраинском референдуме.

«Говорили, что будет закон об импичменте. Нужен не закон об импичменте, а закон о подследственных комиссиях, потому что в конституции четко прописана процедура об импичменте. Тем не менее, это можно уточнить в законе. В законе о Временных следственных комиссиях Верховной рады можно выписать процедуру импичмента. Кроме того, хотелось бы, чтобы обсудили законы о референдуме», — считает Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского разработала законопроекты о референдуме, импичменте и отзыве народных депутатов.

«У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести… Впечатление, что они живут в системе параллельных миров. Мы попробовали, первый блин комом», — сказал Стефанчук, напомнив, что первые законопроекты Зеленского об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера Рада даже не включила в повестку дня.

Напомним, 22 мая парламент Украины не смог даже включить в повестку дня сессии президентские законопроекты о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и закон о проведении тендерных закупок.