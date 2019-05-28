Спецпредставитель президента РФ готов встретиться с талибами* в Москве

Москва, , 15:14 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен встретиться с делегацией движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Обязательно», — заявил дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Добавим, что сегодня, 28 мая, в Москве проходит торжественное заседание, посвященное 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. В приветственном слове министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил убеждённость России в том, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.

«Единственно возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая прибыла в Россию для участия в заседании по случаю 100-летия дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, пробудет в Москве два дня.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в столице Катара Дохе завершился раунд переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спецпосланник США Халилзад заявил, что условия для мира в Афганистане улучшились — стороны хотят завершения конфликта, и на переговорах был достигнут «реальный успех».

В марте 2019 года спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял, что российские дипломаты пока не видят необходимости в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).