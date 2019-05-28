Первый в истории саммит «Россия – Африка» состоится в октябре

Москва, 28 мая 2019, 15:10 — REGNUM Первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка» состоится 24 октября 2019 года в Сочи, сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин пригласил на саммит глав всех государств Африканского континента.
Главная тема встречи на высшем уровне — состояние и перспективы отношений России со странами Африканского континента в различных сферах.
Отмечается, что перед саммитом «Россия — Африка» 23 мая состоится экономический форум с участием российских и африканских представителей крупного бизнеса.
Подробности: Межпарламентская конференция «Россия-Африка» пройдет в Москве 3 июля
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Москве состоится межпарламентская конференция «Россия-Африка», которая станет предтечей октябрьского саммита «Россия-Африка» в Сочи.
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