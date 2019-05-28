Нечирван Барзани стал новым президентом Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, , 15:10 — REGNUM Парламент Иракского Курдистана избрал президентом региона Нечирвана Барзани. Об этом 28 мая сообщает Rudaw.

Курдский законодательный орган подавляющим большинством в 68 голосов из 111 возможных утвердил предложенную Демократической партией Курдистана кандидатуру.

Соперники Барзани не получили ни одного голоса.

Племянник национального лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани сложил с себя полномочия премьер-министра, чтобы занять новую должность. Ожидается, что вакантное место займет его двоюродный брат Масрур Барзани.

Напомним, президент Иракского Курдистана ранее избирался на всеобщем голосовании в автономии, однако теперь ее утверждает парламент региона. Несмотря на зависимость от законодательного органа, полномочия Барзани будут значительными.

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