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Нечирван Барзани стал новым президентом Иракского Курдистана

Политика

Ранее этот пост занимал его дядя Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 28 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Парламент Иракского Курдистана избрал президентом региона Нечирвана Барзани. Об этом 28 мая сообщает Rudaw.

Курдский законодательный орган подавляющим большинством в 68 голосов из 111 возможных утвердил предложенную Демократической партией Курдистана кандидатуру.

Соперники Барзани не получили ни одного голоса.

Племянник национального лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани сложил с себя полномочия премьер-министра, чтобы занять новую должность. Ожидается, что вакантное место займет его двоюродный брат Масрур Барзани.

Напомним, президент Иракского Курдистана ранее избирался на всеобщем голосовании в автономии, однако теперь ее утверждает парламент региона. Несмотря на зависимость от законодательного органа, полномочия Барзани будут значительными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане призвали к проведению саммита по спорным территориям

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