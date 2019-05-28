В МИД РФ прокомментировали задержание российского дипломата в Косово

Москва, , 14:58 — REGNUM Москва требует от руководства Миссии ООН в Косово предпринять шаги по освобождению задержанного российского дипломата, заявила 28 ая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН», — отметила Захарова.

По ее словам, данный инцидент — еще одно проявление провокационной линии «косовоалбанской верхушки».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая на севере Косово, где проживают сербы, проходил рейд косовской полиции. По предварительным данным, были задержаны 13 человек, в том числе — сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово российский гражданин Михаил Краснощенков.

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