Правозащитники раскритиковали руководство Мьянмы за освобождение военных

Нейпьидо, 28 мая 2019, 15:11 — REGNUM Бирманская правозащитная организация, располагающаяся в Лондоне, выразила беспокойство относительно освобождения властями Мьянмы военнослужащих, подозреваемых в убийстве 10 рохинджа, сообщает 28 мая Anadolu Ajansi.
«Освобождение семи солдат, участвовавших в резне против мирного населения в штате Ракхайн, демонстрирует пренебрежение к правам человека», — говорится в заявлении организации.
Правозащитники убеждены, что у властей страны нет политической воли, которая позволила бы наказать виновных.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Мьянме были освобождены двое журналистов информационного агентства Reuters. Этот факт был положительно оценен многими правозащитными организациями.
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