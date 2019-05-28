Правозащитники раскритиковали руководство Мьянмы за освобождение военных

Нейпьидо, , 15:11 — REGNUM Бирманская правозащитная организация, располагающаяся в Лондоне, выразила беспокойство относительно освобождения властями Мьянмы военнослужащих, подозреваемых в убийстве 10 рохинджа, сообщает 28 мая Anadolu Ajansi.

«Освобождение семи солдат, участвовавших в резне против мирного населения в штате Ракхайн, демонстрирует пренебрежение к правам человека», — говорится в заявлении организации.

Правозащитники убеждены, что у властей страны нет политической воли, которая позволила бы наказать виновных.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Мьянме были освобождены двое журналистов информационного агентства Reuters. Этот факт был положительно оценен многими правозащитными организациями.

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