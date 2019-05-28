В историческом центре освоения Сибири — новый мэр

Тобольск, Тюменская область, , 14:56 — REGNUM Во втором по значимости муниципалитете Тюменской области, который считается историческим центром освоения Сибири — новый мэр. Главой Тобольска избран Максим Афанасьев, который ранее был замглавы города Тюмени. На заседании муниципальной думы, которая выбирала 28 мая мэра, присутствовал бывший начальник Афанасьева, ныне губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этомкорреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации Тобольска.

Напомним, накануне заседания конкурсной комиссии и выборов, жители Тобольска создали петицию, в которой просили местных парламентариев выбрать в главы города земляка, а не ставленника областного центра.

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К выборам было допущено четыре кандидата: Максим Афанасьев, Григорий Избенко, Михаил Никитин и Тимур Темуркаев. В результате за Максима Афанасьева проголосовал 21 депутат думы Тобольска из 24.

«Возглавлять динамично развивающийся муниципалитет очень сложно. Всегда будет критика, это нормально. Приоритетным направлением в работе должно быть создание комфортного и безопасного проживания граждан, повышение качества жизни. Вы должны работать в непрерывном диалоге с жителями. В нашей области сложилась политическая практика работать в тесной связке с муниципалитетами, и мы с большим удовольствием поможем в реализации огромного потенциала Тобольска», — заверил нового главу Тобольска и локальный депутатский корпус губернатор Тюменской области Александр Моор.

Максим Афанасьев имеет 20-летний управленческий опыт. У него два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». С 2014 года он являлся заместителей главы города Тюмени.

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Напомним, прежний мэр Тобольска Владимир Мазур покинул пост по собственному желанию в связи со сменой места жительства и работы. Сегодня стало известно, что он назначен заместителем губернатора Калужской области.

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