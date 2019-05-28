Госслужащим могут разрешить руководить фондами

Москва, , 14:50 — REGNUM Законопроект, позволяющий государственным и муниципальным служащим входить в состав коллегиальных органов управления фондов и АНО, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Эрнест Валеев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Инициатива корректирует положения законодательства Российской Федерации, регулирующие возможность и порядок участия государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями.

В частности, государственным и муниципальным служащим разрешается вхождение на безвозмездной основе с разрешения представителя нанимателя в состав коллегиальных органов управления таких некоммерческих организаций, как фонды, государственные или муниципальные и частные учреждения, автономные некоммерческие организации.