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Госслужащим могут разрешить руководить фондами

Политика

И АНО

Москва, 28 мая 2019, 14:50 — REGNUM  Законопроект, позволяющий государственным и муниципальным служащим входить в состав коллегиальных органов управления фондов и АНО, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Эрнест Валеев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Инициатива корректирует положения законодательства Российской Федерации, регулирующие возможность и порядок участия государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями.

В частности, государственным и муниципальным служащим разрешается вхождение на безвозмездной основе с разрешения представителя нанимателя в состав коллегиальных органов управления таких некоммерческих организаций, как фонды, государственные или муниципальные и частные учреждения, автономные некоммерческие организации.

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