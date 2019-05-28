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Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника ООН

Политика

На севере края проходил полицейский рейд

Приштина, 28 мая 2019, 14:47 — REGNUM  Российского гражданина задержали на севере Косово за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил 28 мая журналистам глава края Косово Хашим Тачи.

Он пояснил, что на севере края проходил полицейский рейд по борьбе с преступностью, при этом были задержаны «должностные лица и граждане различных национальностей». Один «русский», по его словам, пытался помешать операции.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии, произошли столкновения со стрельбой. Сообщалось о задержании 13 человек. Армия Сербии и полицейский спецназ приведены в полную боевую готовность.

О задержании российского гражданина заявил президент Сербии Александар Вучич. Задержанный — сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощенков.

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