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Поверенного в делах посольства Индонезии на Мадагаскаре наградили за службу

Политика

Глава МИД Мадагаскара выразил признательность временному поверенному в делах посольства Индонезии на Мадагаскаре за усилия по расширению двустороннего сотрудничества

Антананариву, 28 мая 2019, 14:56 — REGNUM  Правительство Мадагаскара наградило за службу Херу Викаксоно, временного поверенного в делах посольства Индонезии на Мадагаскаре, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В своем выступлении Херу Викаксоно поблагодарил правительство Мадагаскара за присуждение почетной награды.

В МИД Индонезии подчеркнули, что посольство страны стремится улучшить двустороннее сотрудничество между Индонезией и Мадагаскаром, уделяя приоритетное внимания взаимовыгодным экономическим связям.

Министр иностранных дел Мадагаскара Наина Андриантситохаина выразил признательность временному поверенному в делах Херу Викаксоно за усилия по расширению двустороннего сотрудничества в области культуры, инвестиций и торговли. Министр также высоко оценил поддержку Индонезии в укреплении регионального сотрудничества.

Известно, что аналогичную награду от правительства Мадагаскара также получили посол Франции Вуланд Анейни и посол Германии Гаральд Герт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая 2019 года на Мадагаскаре стартовали парламентские выборы. Депутаты будут бороться за 151 место в парламенте.

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Внешняя политика Индонезии
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