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Спикер нацсобрания Республики Корея пригласил Владимира Путина выступить

Политика

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Москва, 28 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил председателя Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана, что передаст приглашение президенту РФ Владимиру Путину выступить в парламенте Республики, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан высказал пожелание в свой последний год пребывание в должности председателя национального собрания увидеть выступление президента РФ Владимира Путина в стенах парламента.

«Мне остался один год в качестве спикера национальной ассамблеи. пока я здесь, на этом посту, я хочу увидеть выступление Владимира Владимировича Путина в нашем парламенте», — сказал Мун Хи Сан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что передаст приглашение.

«Спасибо за ваши слова. Мы обязательно передадим нашему президенту желание увидеть с корейской стороны его в национальном собрании Республики и то, что вы ждете с нетерпением его выступления перед депутатами в национальном собрании», — отметил Володин.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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