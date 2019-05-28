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Замглавы МИД РФ прибудет в Иран для обсуждения ядерной сделки

Политика

Москву тревожат перспективы договора

Москва, 28 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Визит в Иран совершит 29 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и примет участие в обсуждении ядерной сделки, передает 28 мая RT.

Поездка в Иран предполагает обсуждение ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Тегеран официально приостановил выполнение части обязательств в рамках СВПД по ядерной программе. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что таков ответ на решение Вашингтона о расторжении договора и введении новых санкций против Тегерана.

20 мая в Организации по атомной энергии Ирана анонсировали четырёхкратное увеличение производства низкообогащенного урана. В МИД России перспективы СВПД назвали в целом тревожащими и отметили, что обсуждать сохранение договора нужно на уровне комиссии участников: Ирана, России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и США.

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Ядерная программа Ирана
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