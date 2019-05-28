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В Крыму ответили на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Политика

Керченский пролив — исключительно российские территориальные воды

В Крыму ответили на планы Киева сменить статус Керченского пролива
Иллюстрация: European Space Agency
Керченский пролив

Симферополь, 28 мая 2019, 14:25 — REGNUM  Керченский пролив является исключительно российскими территориальными водами, заявил 28 мая глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предложение Киева придать проливу статус международного.

«Что здесь обсуждать, какой там статус может быть?» — задался вопрос Аксенов.

По его словам, если президент России Владимир Путин примет какие-либо решения в части пропуска международных судов, то «это другая ситуация», передают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива. «Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют», добавила она.

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