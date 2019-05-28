После пожара на базе спецназа, с новыми уголовными делами: неделя в Чувашии

Наталия Николаева, , 19:52 — REGNUM

Отличительной чертой минувшей недели для Чувашии стал непривычно большой массив международных событий и визитов высоких персон — злопыхатели шутят, что за неделю на республику свалилось столько крупных мероприятий, сколько обычно приходится за один квартал, а то и больше. В несколько дней уместились два мероприятия международного масштаба: кинофестиваль с приглашением известных российских артистов и форум «Волга — Янцзы» с участием посла Китая в России Ли Хуэем, приволжского полпреда Игоря Комарова, руководителей регионов Поволжья и провинций Китая. На этом фоне власти «не заметили» федеральный семинар КГИ по благоустройству и привлекательности городов.

К этому добавились скандалы вокруг местных высокопоставленных чиновников и депутатов, отставка арестованного вице-премьера Владимира Аврелькина, дискуссии об установке памятника Ивану IV Грозному, тревога в связи с обмелением Волги и слухи об обысках в регионах в «дочках» одного из крупнейших «мусорных» концессионеров — общества «Управление отходами».

Кроме того, уже вторую неделю не сходят с региональной повестки министр внутренних дел по Чувашии Сергей Неяскин и сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Как сообщили ИА REGNUM источники в правоохранительных органах, работающий три года на посту министра Сергей Неяскин написал рапорт об отставке и ушёл в отпуск. В пресс-службе чувашской полиции от комментариев отказались.

Отметим, что этому предшествовал пожар на территории учебно-тренировочной базы отряда спецназа «Гром» в чебоксарском Заволжье, и слухи о том, что в момент происшествия там находилось гражданское лицо — сын министра Дмитрий Неяскин, работающий заместителем министра юстиции Чувашии. Факт пожара на базе спецназа в пресс-службе полиции подтверждают, остальное не комментируют.

Что касается сына Алексея Ладыкова, то он сумел затмить по упоминанию в прессе (в том числе федеральной) и соцсетях своего отца, став одним из главных медийных персонажей — правда, поводом стал судебный процесс по уголовному делу.

Об этом и других событиях — более подробно.

До 91,47% голосов: праймериз и довыборы в Чувашии

Незаметно в Чувашии прошёл праймериз «Единой России». В настоящее время вакантно 42 места в собраниях депутатов семи муниципалитетов и 11 сельских поселениях. Свободно одно место и в Госсовете республики, где в прошлом году досрочно сложил полномочия спикера Валерий Филимонов, ставший фигурантом уголовного дела, и занял пост первого заместителя руководителя администрации главы. На это место из членов ЕР претендовали три кандидата: студентка и две беспартийные. Выиграла праймериз член Общественной палаты, заместитель директора компании «Реал-В» Елена Васильева.

В мае на довыборах в Чувашии десять вакантных депутатских мандатов (в Урмарском и Ядринском районах, одно депутатское место в Алатыре и семь мандатов в сельских поселениях) замещены кандидатами от «Единой России», при этом двое победителей набрали более 90% голосов. Например, на выборах депутата Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Шевкет Ямалетдинов набрал 91,67%, на довыборах депутата Первостепановского сельского поселения Цивильского района за Алину Якимову насчитали 90,48% голосов.

«И весной, и осенью в Чувашии побеждает ЕР. Тихо и скучно прошли довыборы, где разыгрывались 10 мандатов муниципальных депутатов. Результаты дополнительных выборов, конечно, не показатель электоральных предпочтений для всей республики. Выборы одномандатников на селе — это выбор за конкретную личность, а не за партию. Плюс низкая явка, досрочное голосование — все в пользу ЕР. Грамотный подход при отборе кандидатур помог ЕР победить на всех участках.

Но удивляет, что другие парламентские партии пока не очень готовы и мобилизованы. Практически у всех кандидатов ЕР средний процент выше 60%. Политическим оппонентам ЕР в Чувашии стоит глубоко призадуматься, сделать анализ и активизироваться, если они рассчитывают на приемлемый результат в следующем году», — пишет в «Фейсбуке» член ЦИК Чувашии, региональный координатор Комитета гражданских инициатив Игорь Михайлов.

Мединский недоволен

Чувашия отмечена в числе регионов, которые не справляются с задачами в рамках национального проекта «Культура» в части развития театров. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре в Новосибирске. По его словам, есть регионы, где реализация национального проекта идет «не так хорошо, как хотелось». Там не проведены конкурсные процедуры, не заключены контракты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, не опубликованы графики работ.

«По театрам это Ульяновская область, Чувашия. По музыкальным инструментам — Московская область, как ни поразительно — Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия)», — цитируют министра федеральные СМИ.

«Сделать чувашскую дестинацию»

Фактически проигнорированным чувашскими властями стал региональный семинар университета КГИ (Комитет гражданских инициатив) по теме «Город и его привлекательность: гостеприимство как технология и искусство». Научный куратор университета КГИ, ведущий научный сотрудник института социологии РАН Александр Согомонов в интервью ГТРК «Чувашия» заявил, что Чебоксары могут стать «глобальным городом», потому что это «очень космополитический город»:

"У вас нет тяжёлого наследия, вы не моногород и при этом вы, как Суздаль, условно говоря, не должны держаться за монастырь, за церковь или что-то ещё. Вы можете создавать своё будущее, а они очень зависят от этой истории».

Эксперт выделил несколько направлений, с которых должен регион начать работу. Это улучшение авиасообщения, в том числе при выборе воздушного суда, «а не того, что сейчас летает», у региона «должно быть в пять раз больше самолюбия». Согомонов также призвал «срочно вкладывать деньги в речной туризм», который «будет востребован». Иначе «Нижний Новгород отберёт, не моргнув глазом». Он также подчеркнул, что в республике «куча маленьких 20-тысячных городов, абсолютно нераскрученных», «где можно продать аутентичность». И в столице должны быть заинтересованы в их раскрутке, потому что тогда туристы поедут «через Чебоксары».

"Надо думать и учиться продавать образовательные услуги, инфраструктурные услуги, продавать речку. Надо сделать чувашскую дестинацию, это самая главная тема», — уверен Александр Согомонов.

В продолжение туристической темы стало известно, что Чувашию включат в маршрут для иностранных туристов «Великий Волжский путь этно», в который на первом этапе также войдут Татария и Марий Эл. Его разработкой занимаются туристические компании Татарии совместно с Государственным комитетом республики по туризму. Посетившая Чувашию зампредседателя госкомитета Екатерина Барабанова пояснила, что её цель — посмотреть достопримечательности, а затем решить, какие из них смогут войти в туристический маршрут. В дальнейшем этот маршрут будут продвигать на международном рынке.

Китайская экспансия

Китай стремительно завоёвывает новые рынки в регионах. В том числе в Поволжье, где это сотрудничество вылилось в формат «Волга — Янцзы», объединивший 14 российских регионов и шесть китайских провинций Китая. Об итогах работы говорили на третьем заседании совета, который прошёл в Чебоксарах. Главным официальным мероприятием стала пленарная часть, но при этом «за кулисами» шли переговоры с китайскими партнёрами. На заседании отмечалось, что в настоящее время подписаны 38 соглашений, но часть из них носит рамочный характер. На что обратили внимание и губернаторы. Так, глава Марий Эл Александр Евстифеев заметил, что «рамочные соглашения — это хорошо», но нужны «конкретные правоотношения, договорные, с конкретными правами и обязанностями». Между тем мощно развивается сотрудничество между вузами, культурно-гуманитарное взаимодействие, большие планы у обеих сторон в части туризма.

Подробнее: Китайская экспансия в Поволжье

Обмелевшая Волга

В регионах Средней Волги обеспокоены обмелением Волги. В Чебоксарском водохранилище 2019 год — один из самых маловодных за всю историю (почти 40-летнюю) работы станции. В Куйбышевском водохранилище уровень воды снижался в мае до критической отметки — на три метра ниже необходимой нормы. Снижение уровня воды в Волге может привести к массовой гибели биологических ресурсов, и Росрыболовство уже бьёт тревогу, опасаясь за нерест и считая убытки. Обмеление негативно влияет также на судоходство, в результате чего финансовые и репутационные убытки несут перевозчики и туристическая отрасль. Власти ряда регионов подняли тревогу, обратившись в федеральное правительство с просьбой принять оперативные меры.

Подробнее: Катастрофическое маловодье: регионы Поволжья обеспокоены обмелением Волги

Мусорный холдинг: обыски и слухи

Последнюю неделю регионы сотрясают скандалы, связанные с работой «дочек» и аффилированных компаний одного из крупнейших концессионеров России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — общество «Управление отходами». Интерес к холдингу вызвали сообщения о том, что в офисах «дочек» проходят оперативные действия. По сведениям из региональных СМИ и открытых источников обыски прошли и в некоторых региональных министерствах экологии. По неофициальным данным, обыски якобы прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новочебоксарске. Официальных подтверждений или опровержений этому не дают ни силовики, ни сотрудники мусорного оператора.

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Вместе с тем ещё в феврале этого года глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам 2018 года были задокументированы факты необоснованного завышения тарифов на услуги по утилизации отходов. По его словам, «только в Чувашской Республике по одному такому уголовному делу ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил около 200 млн рублей».

Между тем в Чувашии в Арбитражном суде рассматриваются три примечательных дела. Общество «Управление отходами», которое выступает инвестором в рамках государственно-частного партнёрства по созданию и эксплуатации системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО, подало два иска в отношении минприроды Чувашии. Предметом спора стали пруд-накопитель №2, который заявитель требует реконструировать за счёт бюджета Чувашии, а также сети канализации и дренажа, которые используются для передачи сточных вод из пруда-накопителя №2 и находятся в госсобственности. По мнению общества, в результате неисполнения республикой обязанностей по содержанию сети «возможно возникновение аварийных ситуаций». Примечательно, что иски поданы через месяц после вынесения приговору по уголовному делу о разливе стоков на полигоне ТКО и загрязнении более 15,5 тыс. кв. метров территории, следствием ущерб оценён в 32,3 млн рублей.

По другому делу министерство природных ресурсов и экологии Чувашии взыскивает 17 167 730 рублей с АО «Управление отходами». Заявитель полагает, что общество неправомерно получило субсидию в размере 8 710 100 рублей в рамках заключенного концессионного соглашения от 01.07.2014 года. Рассмотрение данного дела пока приостановлено.

Арестованный вице-премьер уволен

Через 5,5 месяцев после задержания и заключения в следственный изолятор освободили с должности вице-премьера — министра экономического развития Чувашии Владимира Аврелькина. Указ подписал глава республики Михаил Игнатьев вечером в субботу, 25 мая.

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Накануне отставки стало известно о том, что возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в пособничестве в мошенничестве. По неофициальным данным, арестант не признаёт вину. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, Владимир Аврелькин был арестован 14 декабря 2018 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. Его сообщниками следствие считает двух человек. По данным следствия, злоумышленники реализовывали аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных с бывшим вице-премьером подставных фирм.

Отметим, Владимир Аврелькин стал пятым членом правительства и вторым вице-премьером в Чувашии, который попал под уголовное преследование.

Ещё один депутат Чебоксар — фигурант уголовного дела

Скандалы продолжают сопровождать городское собрание депутатов Чебоксар. Под уголовное преследование попал единоросс Виктор Шмаков, которого подозревают в мошенничестве. Следствие полагает, что депутат, являясь учредителем общества «Победа», ввёл в заблуждение потерпевшего, получил от него часть денежных средств и товарно-материальных ценностей на общую сумму 827 тыс. рублей «в счет оплаты ранее заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома». Хотя на тот момент он уже не являлся директором компании. До настоящего времени жилой дом, который возводила «Победа» по улице Калинина в Чебоксарах, в эксплуатацию не сдан. Организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом, введено конкурсное производство.

Подробнее: Депутата горсобрания Чебоксар подозревают в мошенничестве

Напомним, в настоящее время продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении бывшего главы Чебоксар. Ранее фигурантами уголовных дел становились ещё четыре парламентария.

Сын мэра Чебоксар получил срок

28 мая вынесен приговор по уголовному делу в отношении сына сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, который также присутствовал на оглашении приговора. Калининский районный суд признал сына градоначальника виновным в нанесении побоев и нападении на полицейского, назначив 1 год 4 месяца условного срока.

Подробнее: Вынесен приговор по уголовному делу сына сити-менеджера Чебоксар

Напомним, осуждённого задержали в ночь с 8 на 9 февраля 2019 года. В ходе разбирательств было установлено, что в ту ночь он отправился из кальянной с друзьями в частный дом, где произошла потасовка. Потерпевший на время потерял сознание, а когда пришёл в себя, то вызвал полицию. В отделении полиции сын сити-менеджера «говорил неприятные вещи» и «не реагируя на неоднократные требования успокоиться», а затем ударил полицейского «кулаком в область правой щеки». По данным местных СМИ, с потерпевшими достигнуто мировое соглашение, в целом выплачена компенсация ущерба 300 тыс. рублей.

От банкротных дел — к уголовным

В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в рамках дела о банкротстве ещё одного предприятия. На этот раз в центре внимания оказалось банкротное ООО «Чебоксарская типография №1», где имеются долги по зарплате. Следствие полагает, что в 2012 году неустановленные лица из числа руководителей общества умышленно заключили заведомо невыгодную для организации сделку — договор поставки на общую сумму более 33 млн рублей, из них 24 млн рублей было фактически перечислено на расчетный счёт организации поставщика, хотя поставки товаров не осуществлено. Напомним, ранее в суд было направлено заявление о привлечении двух бывших руководителей типографии к субсидиарной ответственности в размере 56,3 млн рублей.

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Ранее уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями было возбуждено в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс». Речь идёт о распоряжении государственным имуществом. По данным прокуратуры, конкурсное руководство заключило договор о передаче в аренду с 1 декабря 2018 автостанции «Новосельская» определенному юридическому улицу, что было вопреки решению кредиторов. По информации надзорного органа, в последующем данное юридическое лицо передало объекты недвижимости в субаренду, при этом сумма арендных платежей более чем в 2,3 раза превышала размер оплаты, передаваемой «Чувашавтотрансу».

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Пока расследование уголовного дела продолжается, вопрос о сдаче спорной автостанции «Новосельская» (ныне закрыта) был поднят на прошедшем заседании комитета кредиторов. Минюст республики предложил признать работу конкурсного управляющего по распоряжению имуществом автовокзала неэффективной, но другие кредиторы это не поддержали. При этом разрешили конкурсному управляющему сдать имущество АС «Новосельская» на условиях безубыточности без права передачи в субаренду. Кроме того, на неделе на торги выставлены новые лоты по делу «Чувашавтотранса», продолжается оценка имущества и подводятся итоги аукционов.

Очередное собрание кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ) примечательно тем, что в очередной раз рассмотрено предложение о заключении мирового соглашения. И если в марте кредиторы отказались от заключения, то в мае «воздержались» при голосовании. На момент проведения собрания ЧТФ установлены требования кредиторов с общей суммой 311 493 921,68 рублей.

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Застройщик микрорайона «Садовый» — банкрот

Арбитражный суд Чувашии признал банкротом ООО «СУОР», которое является застройщиком микрорайона «Садовый» («Богданка») в Чебоксарах. Конкурсное производство открыто на один год. В реестр включены требования кредиторов на общую сумму около 110 млн рублей.

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Напомним, в прошлом году в микрорайоне отключали газ потребителями за неуплату долгов со стороны компании «СУОР» — тогда в дело вмешались прокуратура и УФАС, газоснабжение было восстановлено. Компания застраивала микрорайон «Садовый», общая площадь которого составляет 278 га. На данной территории предполагалось построить более 2 млн кв. метров жилья с населением около 100 тыс. человек. Несколько лет микрорайон активно застраивался, последнее время строительство здесь «заморожено». Учредителями общества являются ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и предприниматель Владимир Ермолаев (доля 81,13%).

Долги по зарплате растут, проезд дорожает

Чувашия и Татария «обеспечили» в целом Приволжскому федеральному округу резкий рост задолженности по зарплате. По данным на 1 мая, в ПФО просроченная задолженность по заработной плате составила около 265 млн рублей, что на 37,4% выше к уровню 1 апреля. Около 60% долгов приходится на три региона — Татарию (64,7 млн рублей), Чувашию (48,92 млн рублей) и Башкирию (44,1 млн рублей). При этом в Татарии и Чувашии отмечен наибольший рост задолженности — в 11,3 раза и на 74,6% соответственно.

Подробнее: В Поволжье долги по зарплате значительно выросли из-за двух регионов

В столице Чувашии, где в прошлом году повышали стоимость проезда в общественном транспорте на 2 рубля, власти опять повышают цену за билет. С 1 сентября на автобусах и троллейбусах придётся платить ещё на 2 рубля больше. Чиновники ссылаются на то, что в бюджете «недостаточно средств для выплаты перевозчикам компенсаций за убытки предприятий общественного транспорта». По расчётам мэрии экономически обоснованный тариф на троллейбусе составляет в зависимости от формы оплаты 24,25−26,25 рублей (в настоящее время —18−20 рублей), на автобусе — от 28,12 до 32,12 рублей (в настоящее время — 19−23 рубля).

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Сельские чиновники всё равно хотят кроссовер

Новое продолжение получило дело о закупке сельскими чиновниками дорогого кроссовера. Администрация Красночетайского района, которая ранее захотела приобрести машину почти за 1,8 млн рублей и отменила аукцион после проверки УФАС, объявила новый аукцион. Районные чиновники настаивают на покупке машины, снизив затраты до 1,6 млн рублей, — это составляет 3,22% от прогнозируемых собственных доходов муниципального бюджета на 2019 год.

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Наблюдатели отмечают, что это один из самых дорогих автомобилей в Чувашии, которые потребовались в последние годы сельскими чиновниками. Муниципальные чиновники объясняли, что имеющийся автотранспорт «полностью изношен и устарел, что не обеспечивает возможность служебного выезда главой администрации, его заместителями не только на совещания, организуемые органами власти Чувашской Республики, но и служебные выезды даже в пределах района».

Резонансные происшествия

В Яльчикском районе подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы взят под стражу. Как полагает следственное управление СКР, преступление было совершено знакомым школьницы (2001 года рождения) в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. Напомним, тело было обнаружено в пруду на окраине села с признаками насильственной смерти.

Подробнее: Подозреваемый в убийстве школьницы в Чувашии арестован и даёт показания

В Новочебоксарске выясняют обстоятельства происшествия с участием врача скорой помощи. Инцидент получил огласку после того, как в сети появились кадры с видеорегистратора машины: запечатлено, как на медицинского работника напал один из мужчин, а затем — ещё трое. После этого полиция распространила сообщение о том, что подозреваемые задержаны. Дело в настоящее время передано в следственное управление СКР по Чувашии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Цивильском районе осуждён 38-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства, овчарки которого загрызли насмерть пожилую женщину и покусали двух мужчин. Суд ограничил его в свободе на 11 месяцев.

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