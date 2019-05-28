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Microsoft и Facebook проследят за кибербезопасностью на выборах в Канаде

Политика

Сотрудники корпораций будут следить за безопасностью в интернете

Оттава, 28 мая 2019, 14:32 — REGNUM  Руководство Microsoft и Facebook договорились обеспечить информационную безопасность на предстоящих в октябре 2019 года выборах в Канаде, сообщает 28 мая Reuters.

Задачей указанных корпораций будет борьба с фальшивыми аккаунтами и ботами, которые могут быть использованы во время предвыборной гонки с целью повлиять на исход голосования.

«Эра Дикого Запада в интернете должна закончиться. Бездействие — не самый лучший вариант. Мы не должны потворствовать дезинформации», — отметила министр демократических институтов Канады Карина Гулд.

Политик также призвала другие интернет-гиганты принять участие в электоральном процессе для повышения уровня кибербезопасности в стране.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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