«Единая Россия» сформирует «Народную программу» развития Севастополя

Севастополь, , 14:21 — REGNUM «Мы сформируем «Народную программу» при участии жителей Севастополя», — заявил журналистам секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«В воскресенье, 26 мая представители общественных организаций Севастополя выбрали и сформировали единую команду «Единой России», которая пойдёт на выборы в Законодательное собрание Севастополя 8 сентября. Кандидаты участвовали в дебатах, рассказали о своей работе, представили программы, ответили на вопросы. Было много ярких, запоминающихся выступлений. Но мы часто повторяем: дела важнее слов. Поэтому было принято решение о том, что список кандидатов в депутаты Законодательного собрания по городскому округу, тех 24 человек, которые набрали наибольшее количество голосов выборщиков, будет публиковаться в алфавитном порядке. Сейчас всем нашим кандидатам предстоит очень ответственный этап — сформировать народную программу действий. Фактически это должен быть свод наказов избирателей. Для этого всем нужно идти во все без исключения дворы, в профессиональные коллективы, принимать наказы, помогать решать проблемы людей. Мы все вместе должны сформировать по-настоящему народную программу. Два раза в месяц будут проводиться социологические исследования, которые наглядно покажут, кого услышали люди. Севастопольцы должны почувствовать, что их слышат и вместе с ними хотят изменить ситуацию. Мы с вами в последние дни слышим резкую критику в адрес севастопольских властей. Конечно, в первую очередь это относится к недоработкам исполнительной власти. Но и все мы недорабатываем, могли бы сделать больше. И должны делать по максимуму! И именно к такой работе нас призывает Президент Владимир Путин», — отметил Дмитрий Саблин.

«Если кто-то думает, что это просто слова, нам с ним не по пути. Поэтому окончательное решение о том, как будет выглядеть список, именно по итогам работы кандидатов с людьми и по предложению Оргкомитета будет принимать Президиум Генерального совета «Единой России», а затем утвердит и конференция», — подчеркнул политик.

«Чиновники любого уровня, депутаты, находясь у власти, должны решать не свои задачи, а проблемы людей. В органы власти должны приходить только те люди, которым небезразлична судьба жителей их поселка, города, региона. Если решил стать депутатом — будь обязан выполнять наказы людей, встречаться с ними не в теплых кабинетах с заранее заготовленными вопросами и решениями, а в районах, дворах, приходить в больницы, где в очередях стоят жители. У людей должен быть постоянный доступ к своему депутату. Будь это проведение регулярных приемов или обращения через социальные сети. Также предлагаю ввести практику ежеквартального публичного отчета депутата перед жителями своего района. Что за это время сделал, находясь у власти, где добился выделения средств на ремонт дороги, детского сада, спортивной площадки, какие предложил законодательные инициативы. Депутатов выбирают жители, и перед ними, а не партийными и городскими начальниками, нужно держать ответ», — считает секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сила и успех — в единстве не только законодательной и исполнительной властей, но и в единстве с жителями. Необходимо выстроить эффективную систему коммуникации для решения проблем людей. Весь механизм как партийной, так и депутатской работы должен быть направлен именно на это», — подчеркивает Дмитрий Саблин.