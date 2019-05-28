Президент Казахстана наградил Путина орденом

Нур-Султан, , 14:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин удостоен ордена «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев». Как сообщает пресс-служба президента Казахстана 28 мая, соответствующий указ о награждении российского лидера подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом «Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенти — Елбасы Нурсултан Назарбаев» Путина Владимира Владимировича — президента Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.

В соответствии с документом, этим же орденом награждены президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии примут участие Нурсултан Назарбаев, президенты Белорусии Александр Лукашенко, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Добавим, что орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» был учреждён в 2001 году в честь первого президента республики. Орденом отмечают особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе республики.