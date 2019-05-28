Вторник, 28 Мая 2019 года
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В Эфиопии извинились за карту, где Сомали была включена в состав страны

Политика

Также на карте были объединены Демократическая Республика Конго и Республика Конго, Судан и Южный Судан

Аддис-Абеба, 28 мая 2019, 14:48 — REGNUM  Министерство иностранных дел Эфиопии принесло официальное извинение перед Сомали, за то, что на карте, выложенной на сайте министерства, была допущена ошибка. На карте территория Сомали была включена в состав Эфиопии, передает ВВС Africa.

Ситуацию активно обсуждали в социальных сетях. Жители Сомали заявляли, что карта продемонстрировала намерения Эфиопии по «захвату территории соседней страны». Некоторые пользователи предлагали альтернативный вариант карты, где Эфиопия была включена в состав Сомали.

«Мы выражаем искренние сожаления о недопонимании и беспорядке, вызванном инцидентом», — сообщается в официальном заявлении МИДа Эфиопии.

И хотя на карте не была отмечена Сомали, на ней самопровозглашенную территорию Сомалиленд обозначили как отдельное государство. Также на карте не был отмечен Южный Судан, получивший независимость от Судана в 2011 году, а Демократическая Республика Конго и Республика Конго стали «одним государством».

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