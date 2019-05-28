Южная Корея просит поддержки мирного процесса на полуострове

Москва, , 14:12 — REGNUM Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан обратился к российским парламентариям с просьбой поддержки мирного процесса на Корейском полуострове, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«У меня убедительная просьба к российской стороне, чтобы Россия, как это делала до сих пор, поддержала мирный процесс на Корейском полуострове, закрепление мира и стабильности на этой земле, пока мы достигнем уровня полной денуклиализации», — заявил Мун Хи Сан в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он также отметил, что мир на полуострове выгоден многим.

«Мир на корейском полуострове также ускорит реализацию проекта в рамках «девяти мостов», который был предложен главами наших государств», — указал он.