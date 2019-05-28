МИД РФ назвал конфликт в Косово провокацией Приштины

Москва, , 14:19 — REGNUM Власти Косово предприняли очередную провокацию против районов с неалбанским населением, направив косовоалбанский спецназ в сербские сёла. Об этом заявила 28 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конфликт на севере Косово.

Она подчеркнула, что Москва рассматривает задержание 13 местных сербов как «очередную провокацию Приштины», которая направлена на запугивание и выдавливание из региона сербского населения и получение контроля над занятыми им территориями силовым путём.

Косовары, отметила дипломат, ведут себя вызывающе в силу «многолетнего потакания им со стороны ЕС и США» и привыкли, что провокации сходят с рук. Захарова предупредила об угрозе нарастания межэтнической напряженности и призвала «международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая на севере Косово, где проживают сербы, проходил рейд косовской полиции. По предварительным данным, было задержано 13 сербов. Также сообщалось о перестрелке в районе села Зубин-Поток, в которой получили ранения два серба.

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