Генпрокурор Украины должен иметь юридическое образование — представитель ЕС

Киев, , 14:12 — REGNUM Генеральную прокуратуру Украины не может возглавлять политик, не имеющий профильного образования. Об этом заявил руководитель консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас 28 мая в интервью изданию «Европейская правда».

Он отметил, что ни в одной стране мира политик не возглавляет прокуратуру.

«Вы посмотрите на Facebook генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти множество материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор должен это знать, потому что он генпрокурор», — подчеркнул Ланчинскас.

По его мнению, генеральный прокурор Украины должен соответствовать девизу «Закон, честь и достоинство», изображённому на гербе ведомства.

«Кроме того, генеральный прокурор должен быть 100% профессиональным юристом. Какая у него была до этого должность, был ли он судьёй или прокурором — это уже второстепенное», — заявил представитель ЕС.

Напомним, Юрий Луценко не имеет юридического образования и был назначен руководить генеральной прокуратурой в 2016 году.

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