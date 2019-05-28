Вторник, 28 Мая 2019 года
14:02:48 МСК

Посольство РФ потребовало освободить российского сотрудника ООН в Косово

Политика

Посольство решительно осудило вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии

Белград, 28 мая 2019, 14:02 — REGNUM  Посольство России в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово российского сотрудника Миссии ООН, говорится 28 мая в заявлении российского диппредставительства.

Российское посольство решительно осудило вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии.

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Косово сотрудники полиции задержали гражданина России Михаила Краснощенкова, который является сотрудником ООН.

Отметим, что рейд косовской полиции в районе северного Косово, где проживают сербы, начался сегодня, 28 мая, ранним утром.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить