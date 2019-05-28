Посольство РФ потребовало освободить российского сотрудника ООН в Косово

Белград, , 14:02 — REGNUM Посольство России в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово российского сотрудника Миссии ООН, говорится 28 мая в заявлении российского диппредставительства.

Российское посольство решительно осудило вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии.

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Косово сотрудники полиции задержали гражданина России Михаила Краснощенкова, который является сотрудником ООН.

Отметим, что рейд косовской полиции в районе северного Косово, где проживают сербы, начался сегодня, 28 мая, ранним утром.