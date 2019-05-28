Москва, , 14:02 — REGNUM Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии пройдет в Казахстане в сентябре, предполагается обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества, развития экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном.

«За последние несколько лет нам удалось создать новые форматы, которые позволяют более активно развивать отношения, и, что самое главное, — они являются содержательной площадкой для обсуждения вопросов, которые ждут решения. Это инициатива государственной Думы и Национального собрания Республики Корея — проведение Совещания спикеров стран Евразии. В этом году пройдет четвертое заседание в рамках этого формата в Казахстане в городе Нур-Султан», — сказал Володин.

Он отметил рост числа желающих принять участие в этом совещании.

«Мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедется еще больше наших коллег, со всех стран, представляющих огромную территорию Европы и Азии для того, чтобы обсудить вопросы, межрегионального сотрудничества, развития экономики, темы, связанные с противодействием терроризму, угрозам безопасности, — все это будет обсуждаться в рамках этого формата, который в свое время был инициирован нашими парламентами и получил большую поддержку и сегодня находится в стадии развития, причём очень динамичного», — сказал спикер Госдумы.

Предполагается, что традиционное совещание спикеров стран Евразии пройдут в Нур-Султане 23−24 сентября.