Попытка разжечь войну: заявление Киева о Керченском проливе

Москва, , 14:00 — REGNUM Киев может жаловаться куда угодно, трибунал может принимать какие угодно решения по поводу статуса российского Керченского пролива, но для того, чтобы привести решение в исполнение, потребуется нечто большее, чем громкие заявления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Собственно, большинство стран мира, включая страны НАТО считают Крым частью Украины. Их не смущает тот факт, что территория находится под контролем России. Против России введут какие-то новые санкции?! Ну так вопрос об этом в любом случае будет решать не трибунал», — пояснил эксперт.

Кто-то направит военные корабли для обеспечения международного статуса пролива? Ну так и без решения трибунала если кто-то хочет начать с Россией войну, поводов достаточно.

«Впрочем, как неоднократно наблюдалось, поводы странам Запада и не очень-то нужны, они могут быть вымышленными, как химическое оружие Хуссейна. Дело не в поводе, а в силе и соотношении возможных выгод и потерь», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.

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