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СМИ: Ляшко будет «троллить» Зеленского на деньги Порошенко

Политика

Политики договорились

Киев, 28 мая 2019, 13:59 — REGNUM  Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко договорился о финансировании с бывшим президентом Петром Порошенко. В интересах прежнего лидера Ляшко будет критиковать нового президента Владимира Зеленского, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в партии Ляшко.

«Её лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов (в парламент)», — отмечает издание.

Уточняется также, что у Радикальной партии плохие перспективы войти в новый парламент, из-за чего Ляшко лишился спонсорской поддержки бизнесмена Рината Ахметова. Сам Порошенко намерен пройти в Раду в составе партии «Европейская солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко, пародируя персонажа в исполнении Зеленского в сериале «Слуга народа», приехал в администрацию главы государства на велосипеде, а 27 мая он обвинил Зеленского в «пророссийском реванше».

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