Правительство Санкт-Петербурга фокусируется на качественном ремонте дорог

Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга фокусирует особое внимание на качественном ремонте дорог. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга.

Как отметил глава города, дорожный ремонт — одна из самых острых для петербуржцев проблем. По информации вице-губернатора Эдуарда Батанова, в этом году 5 млрд рублей выделено на текущий ремонт и порядка 1 млрд — на капитальный, но для выполнения майского указа президента объем финансирования необходимо удваивать.

Александр Беглов распорядился в следующем году увеличить дорожный бюджет. Он также дал указание взять под особый контроль ремонт шоссе Революции, Муринского и Богатырского проспектов, ускорить совместное с ОАО «РЖД» проектирование путепровода на проспекте Энергетиков.

«Качественный ремонт дорог для нас — задача номер один. Город должен быть в идеальном состоянии, а для этого нам нужны хорошие дороги», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Александр Беглов также одобрил результаты месячника благоустройства в целом. На сегодняшний день в городе высажено уже более 600 тысяч цветов из 8 млн запланированных. Промышленные предприятия провели несколько акций по посадке деревьев. При активном участии общественных организаций и горожан прошел Всемирный день посадки леса. Актуализирована программа ликвидации несанкционированных свалок. В местах сбора строительного мусора устанавливается видеонаблюдение.

Александр Беглов дал указание уделить особое внимание наведению порядка во дворах, освещению детских и спортивных площадок, обеспечению безопасности и комфорта горожан, отметив при этом необходимость синхронизировать все работы с местным самоуправлением.

«Текущая комплексная уборка должна уже перерастать в планы, которые мы с вами наметили. Это, прежде всего, благоустройство садов, парков, скверов. Нужно выполнить весь объем работ и учесть пожелания жителей, которые продолжают писать на мою страницу в социальной сети», — отметил временно исполняющий обязанности главы города.