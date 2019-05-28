Глава Минобороны РФ проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

Душанбе, , 13:44 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал 201-ю российскую военную базу, дислоцированную на территории Таджикистана. Командование базы доложило генералу армии о темпах оснащения подразделения новыми видами боевой техники, а также о совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения.

Также Шойгу проверил, как работает военный госпиталь на базе, посетил воскресную школу для детей военных.

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До этого состоялась встреча Сергея Шойгу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщается на сайте главы государства, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран, включая военное и военно-техническое сотрудничество, состояние и перспективы взаимодействия стран в этих областях. Рахмон подчеркнул, что дальнейшее развитие комплекса стратегических отношений Таджикистана и России является одним из главных приоритетов внешней политики государства.

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Эти же темы обсуждались на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой МИД Таджикистана генерал-полковником Мирзо Шерали.

Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на вооружение российской 201-й военной базы в Таджикистане поступили четыре новых беспилотных комплекса «Орлан-10», предназначенные для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях.

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