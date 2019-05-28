Париж пытается предотвратить казнь четырех граждан Франции в Ираке

Париж, , 14:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что правительство страны пытается предотвратить казнь граждан своей страны в Ираке, сообщает 28 мая Associated Press.

«Мы увеличили свои усилия, чтобы избежать казни четырех граждан Франции», — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе суд Ирака приговорил четырех граждан Франции к смертной казни за участие в террористической деятельности.

Официальный Париж признал суверенное право страны на судебное разбирательство в отношении преступников, однако подчеркнул, что выступает против смертной казни.