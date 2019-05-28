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Париж пытается предотвратить казнь четырех граждан Франции в Ираке

Политика

Однако признает право Ирака на судебное разбирательство в отношении тех, кто совершал преступления на его территории

Париж, 28 мая 2019, 14:00 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что правительство страны пытается предотвратить казнь граждан своей страны в Ираке, сообщает 28 мая Associated Press.

«Мы увеличили свои усилия, чтобы избежать казни четырех граждан Франции», — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе суд Ирака приговорил четырех граждан Франции к смертной казни за участие в террористической деятельности.

Официальный Париж признал суверенное право страны на судебное разбирательство в отношении преступников, однако подчеркнул, что выступает против смертной казни.

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