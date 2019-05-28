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Джакарта привержена развитию гражданской авиации — посол Индонезии

Политика

Сектор воздушных перевозок играет важную роль в стране

Монреаль, Канада, 28 мая 2019, 14:15 — REGNUM  Посол Индонезии в Канаде Абдул Кадир Джайлани подтвердил приверженность своей страны усилиям по развитию гражданской авиации, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

На двусторонней встрече с генеральным секретарем международной организации гражданской авиации (ИКАО) посол Индонезии выразил желание своего государства продолжать наращивать активную роль страны в достижении стратегических целей организации.

В свою очередь, генеральный секретарь пообещал и впредь помогать Индонезии в достижении экономического развития национального воздушного транспорта.

Издание отмечает, что сектор воздушных перевозок играет важную роль в Индонезии, содействуя мобильности пассажиров и грузоперевозкам, обеспечивая связь и поддерживая национальную экономику.

Напомним, ранее Абдул Кадир Джайлани был назначен послом Индонезии в Канаде и постоянным представителем государства в ИКАО. До этого он занимал пост генерального консула Индонезии в Нью-Йорке (США) с 2016 по 2019 г.

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Внешняя политика Индонезии
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