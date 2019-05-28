Патриотический десант на Курильскую гряду

Анатолий Кошкин, , 13:27 — REGNUM

Как сообщает ТАСС, семь депутатов Госдумы в начале июня отправятся в 10-дневную экспедицию на Курильские острова.

«Депутаты Госдумы изучат Курильские острова под девизом «Курилы наши». Основная цель мероприятия — сбор и сохранение информации о Курильской десантной операции 1945 года. Интервью с ветеранами, фотографии, архивные материалы осенью этого года будут опубликованы в пятом томе специализированного издания альманаха «Победители», — рассказал депутат нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.

Организаторы поездки ставят перед собой четкую задачу — «напомнить всем о ключевых событиях, приблизивших окончание Второй мировой войны и заложивших фундамент существующего миропорядка». В состав группы, кроме парламентариев, включены историки и журналисты, которые будут освещать продвижение участников экспедиции, которая начнется 3 июня у памятника воинам — освободителям Курильских островов в Петропавловске-Камчатском. Следующей точкой маршрута станет остров Шумшу, где в 1945 году прошли основные сражения за архипелаг с японскими войсками. В программе экспедиции — встречи с военными, пограничниками и жителями Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов.

Поездка готовилась в течение полугода и напрямую не связана с последними событиями на Кунашире, когда японский парламентарий, по сути дела, допустил возможность «отбить» принадлежащие нашей стране Курильские острова силой, войной. Но она станет своеобразным ответом японским реваншистским силам, упорно требующим от российского руководства «вернуть северные территории», якобы незаконно оккупированные Советским Союзом и удерживаемые современной Россией. Как известно, для достижения своих целей по пересмотру территориальных итогов Второй мировой войны японское правительство и поддерживающие его правонационалистические силы избрали во многом надуманную и давно ставшую анахронизмом «проблему заключения мирного договора». Цель такого договора не скрывается — закрепить в нем отказ Москвы от имеющих большое военно-стратегическое и хозяйственное значение островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу Плоские (Хабомаи).

При этом японские правые, включая проправительственных историков, не признают правомерность решения глав союзных держав — СССР, США и Великобритании — о вступлении Советского Союза в войну против милитаристской Японии на стороне союзных держав, в том числе и Китая. Отвергая используемый в отечественной историографии термин «освобождение Южного Сахалина и Курильских островов», они учат школьную молодежь, что СССР в 1945 году совершил агрессию против уже якобы готовой капитулировать Японии и «захватил исконные японские территории». Следует напомнить, что если на данном этапе правительство Японии ставит задачу «вернуть» южнокурильские острова, то устраивающие почти ежедневно у российского посольства в Токио безобразные пропагандистские вакханалии члены японских ультраправых организаций через мощнейшие усилители зовут японцев к борьбе за все Курилы и «Карафуто» — отторгнутую по итогам Японско-русской войны 1904−1905 гг. южную половину русского острова Сахалин.

Хотелось бы верить, что в ходе экспедиции ее участники выступят и в поддержку многолетнего требования патриотической общественности восстановить празднование Дня Победы над Японией — 3 сентября. Как неоднократно разъяснялось, эта дата в ельцинские времена под давлением прояпонских сил в нашей стране была грубо вычеркнута из перечня дней воинской славы России.

В связи с этим всяческой поддержки заслуживает инициатива группы депутатов Госдумы от КПРФ, внесших в нижнюю палату парламента проект закона, которым предлагается сделать 3 сентября днем воинской славы — Днем Победы над милитаристской Японией.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень дней воинской славы, закрепленных в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» новым днем воинской славы: 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией (1945 г.)», — говорится в пояснительной записке.

Как указывают авторы законопроекта, Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. 3 сентября объявлено праздником Победы над Японией. Он отмечался в стране в течение 50 лет, однако в принятый в 1995 г. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» включен не был.

«Данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости, обеспечения должного уважения к нашим предкам, отдавшим свои жизни в борьбе против фашизма и милитаризма, воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине», — отмечается в документе.

Предусмотрев надуманные возражения противников празднования Победы на Востоке о том, что инициаторы выполнения никем не отмененного Указа якобы предлагают «дополнительный выходной день», в пояснительной записке подчеркивается, что «День Победы над милитаристской Японией будет рабочим днем и проведение мероприятий, посвященных этому дню, будет осуществляться по решениям органов государственной власти за счет средств федерального бюджета». «На эти цели также могут направляться средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетные средства и добровольные (в том числе целевые) взносы и пожертвования физических и юридических лиц», — заключается в документе.

Соучредители созданного в нашей стране Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России — Русские Курилы» желают успеха патриотическому начинанию депутатов Госдумы по увековечиванию подвигов советских солдат и офицеров, в тяжелой кровопролитной борьбе разгромивших не только гитлеровскую Германию, но и ее ближайшего военного союзника — милитаристскую Японию, освободивших не только ранее принадлежавшие России земли, но и изгнавших японских оккупантов из Китая и Кореи.