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Делегация США покинула сессию Конференции по разоружению в Женеве

Политика

Протестуя против начавшегося председательства Венесуэлы

Вашингтон, 28 мая 2019, 13:23 — REGNUM  Делегация Соединенных Штатов покинула зал заседаний Конференции по разоружению в Женеве, протестуя против начавшегося председательства Венесуэлы, сообщает 28 мая Reuters.

«Мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы не позволить таким государствам председательствовать в международных организациях», — заявил постоянный представитель США при конференции Роберт Вуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве призвал США и другие западные страны вернуться к совместным усилиям по контролю над вооружениями и обеспечению мира и безопасности.

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Внешняя политика США
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