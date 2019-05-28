Делегация США покинула сессию Конференции по разоружению в Женеве

Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Делегация Соединенных Штатов покинула зал заседаний Конференции по разоружению в Женеве, протестуя против начавшегося председательства Венесуэлы, сообщает 28 мая Reuters.

«Мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы не позволить таким государствам председательствовать в международных организациях», — заявил постоянный представитель США при конференции Роберт Вуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве призвал США и другие западные страны вернуться к совместным усилиям по контролю над вооружениями и обеспечению мира и безопасности.

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