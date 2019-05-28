В Госдуме отреагировали на задержание российского сотрудника ООН в Сербии

Москва, 28 мая 2019, 13:11 — REGNUM В Госдуме возмущены задержанием в Косово российского сотрудника ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
«Эта грубейшая наглая провокация против Сербии и России должна получить максимально жесткую оценку и серьезные последствия!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич.
Вместе с тем Госдума поручила комитету по международным делам вести мониторинг ситуации в Сербии.